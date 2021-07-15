Минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн – Марченко

Он отметил, что в ведомстве умеренно закладывают рост социальных показателей.
"Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 млрд до 100 млрд грн", – сказал министр.
По его словам, именно эти деньги могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Также предусматривается рост пенсионных выплат.
"Это будет приоритетом и уже определится при формировании бюджета на 2022–2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", – утверждает Марченко.
При этом министр прогнозирует рост инфляции в стране на 2%.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн.
На 1 декабря запланировано очередное повышение минимальной зарплаты – до 6500 грн.
Согласно принятой сегодня парламентом Бюджетной декларации, размер минимальной заработной платы в Украине в ближайшие три года увеличится до 7665 грн к началу 2024-го.