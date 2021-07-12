Зарплаты украинских IT-специалистов выросли на 18% – данные опроса

Средняя зарплата разработчика увеличилась на $490 и составляет $2990.

"Таким образом, наблюдается рост в 20%, и это является средним показателем в IT-сфере. Зарплаты всех специалистов, работающих в IT, за полгода выросли на 18%, с $2000 до $2350", – уточнили в публикации.

Средний возраст украинского разработчика – 29 лет. Доля женщин среди них составляет 8%.

80% разработчиков живут и работают в пяти крупнейших городах Украины: 42% – в Киеве, 15% – во Львове, 12% – в Харькове, 6% – в Днепре и 5% в Одессе.

7% опрошенных разработчиков начали работать в IT-сфере в течение последних шести месяцев, еще 18% имеют один – два года опыта в индустрии. 33% работают три – пять лет, 23% – от шести до девяти лет. 19% специалистов – 10 или более лет.

Украина является одним из лидеров в Европе в сфере предоставления глобальных услуг по разработке программного обеспечения. В стране работает более 900 IT-компаний и около 200 тыс. специалистов. Такие данные были приведены в обзоре украинской компании N-iX, опубликованном в мае 2021 года.