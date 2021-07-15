ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Верховная Рада приняла Бюджетную декларацию на 2022–2024 годы

Декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета
Декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла постановление "О Бюджетной декларации на 2022–2024 годы", которым приняла декларацию к сведению, а также одобрила рекомендации относительно бюджетной политики. За постановление проголосовали 269 народных депутатов, передает корреспондент "ГОРДОН".

Рада впервые рассматривала бюджетную декларацию сразу на три года, отметил министр финансов Сергей Марченко, представляя документ в парламенте.

По его словам, эта декларация – основа для формирования проекта государственного бюджета и местных бюджетов. Министр подчеркнул, что речь идет о планировании перспективы. "Все замечания мы будем учитывать в дальнейших разработках, этот документ будет усовершенствоваться. Уже в следующем году будем уточнять определенные параметры, корректировать их. Но это нормальная практика, когда мы ответственно относимся к своим бюджетным показателям, к бизнесу, к гражданам Украины", – заявил министр.

Он отметил, что документ поможет повысить эффективность государственных налогов и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% в 2024-м.

"Финансирование дефицита госбюджета предлагается проводить в основном за счет привлечения внутренних финансовых ресурсов", – отметил Марченко.

Согласно документу, в нынешнем году дефицит госбюджета ожидается на уровне 246,6 млрд грн, в 2022-м – 188 млрд грн, в 2023-м – 179,8 млрд грн, в 2024-м – 179,59 млрд грн.

При этом Бюджетная декларация предусматривает введение налоговых изменений, которые предлагает так называемый "правительственный ресурсный законопроект" №5600, с 2022 года, за счет чего государственный бюджет, как ожидается, будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.

Согласно декларации, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7,665 тыс. грн на начало 2024-го. 

Бюджетная декларация также содержит оценку фискальных рисков, среди которых – дальнейшее распространение COVID-19, значительное снижение транзита газа из РФ, усиление гибридных угроз со стороны РФ, рост безработицы, низкий урожай зерновых культур, высокая доля расходов по госдолгу в 2022–2024 годах и другие.

Контекст:

Правительство одобрило трехлетнюю бюджетную декларацию, определяющую основные макроэкономические показатели и бюджетные приоритеты на 2022–2024 годы, сообщил 5 июня в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как ранее заявлял Марченко, бюджетная декларация должна привить культуру подготовки бюджета заранее, "чтобы привлекать парламентариев к дискуссии не в сентябре, а в июне".

Экономическую стратегию Украины до 2030 года правительство приняло 3 марта.

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020-го. В нем доходы установлены на уровне 1,098 трлн грн, а расходы – 1,335 трлн грн. Граничный объем дефицита – 246,6 млн грн.

В январе – мае 2021 года бюджет был перевыполнен по поступлениям на 18,3 млрд грн (собрано 421 млрд грн).

За первые полгода 2021 государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, сообщили в Минфине. 

Теги: Верховная Рада, налоги, госбюджет, бюджет, дефицит, декларация, законопроект, Сергей Марченко, расходы, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров
"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров
Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео
Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео
"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына
"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Уже отъела бока". Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике
"Уже отъела бока". Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике
"Какая милота", "Мимимми". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала романтическое фото с ним
"Какая милота", "Мимимми". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала романтическое фото с ним
Интересы Спирс в суде по делу о лишении ее отца права опеки над ней будет представлять новый адвокат. Он работал со Спилбергом и Пенном
Интересы Спирс в суде по делу о лишении ее отца права опеки над ней будет представлять новый адвокат. Он работал со Спилбергом и Пенном
"Что с лицом?", "На транса похожа", "Губы это нечто", "Такая красивая была раньше". В сети обсуждают изменившееся лицо Седоковой
"Что с лицом?", "На транса похожа", "Губы – это нечто", "Такая красивая была раньше". В сети обсуждают изменившееся лицо Седоковой
Жена Бибера отреагировала на слухи о ссоре с мужем
Жена Бибера отреагировала на слухи о ссоре с мужем
"Бабушка легкого поведения". В сети обсуждают странный образ Собчак
"Бабушка легкого поведения". В сети обсуждают странный образ Собчак
"Офигенная малышка", "Ой, какая прелесть". Асмус позировала топлес возле панорамного окна
"Офигенная малышка", "Ой, какая прелесть". Асмус позировала топлес возле панорамного окна
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Сексуальная". Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке
"Сексуальная". Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке
"Все показала. К гинекологу можно уже не ходить". Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой
"Все показала. К гинекологу можно уже не ходить". Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой
"А я ждала, что будет мужчина". Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок
"А я ждала, что будет мужчина". Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок
"Тяжеловата, мать", "Жизни нет". Волочкова станцевала для своих подписчиков в соцсети
"Тяжеловата, мать", "Жизни нет". Волочкова станцевала для своих подписчиков в соцсети
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном
Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS