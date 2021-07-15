Рада впервые рассматривала бюджетную декларацию сразу на три года, отметил министр финансов Сергей Марченко, представляя документ в парламенте.

По его словам, эта декларация – основа для формирования проекта государственного бюджета и местных бюджетов. Министр подчеркнул, что речь идет о планировании перспективы. "Все замечания мы будем учитывать в дальнейших разработках, этот документ будет усовершенствоваться. Уже в следующем году будем уточнять определенные параметры, корректировать их. Но это нормальная практика, когда мы ответственно относимся к своим бюджетным показателям, к бизнесу, к гражданам Украины", – заявил министр.

Он отметил, что документ поможет повысить эффективность государственных налогов и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% в 2024-м.

"Финансирование дефицита госбюджета предлагается проводить в основном за счет привлечения внутренних финансовых ресурсов", – отметил Марченко.

Согласно документу, в нынешнем году дефицит госбюджета ожидается на уровне 246,6 млрд грн, в 2022-м – 188 млрд грн, в 2023-м – 179,8 млрд грн, в 2024-м – 179,59 млрд грн.

При этом Бюджетная декларация предусматривает введение налоговых изменений, которые предлагает так называемый "правительственный ресурсный законопроект" №5600, с 2022 года, за счет чего государственный бюджет, как ожидается, будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.

Согласно декларации, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7,665 тыс. грн на начало 2024-го.

Бюджетная декларация также содержит оценку фискальных рисков, среди которых – дальнейшее распространение COVID-19, значительное снижение транзита газа из РФ, усиление гибридных угроз со стороны РФ, рост безработицы, низкий урожай зерновых культур, высокая доля расходов по госдолгу в 2022–2024 годах и другие.