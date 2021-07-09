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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Глава Госаудитслужбы Украины: 124 млн грн из "ковидного" фонда, скажем так, исчезли. Мы считаем их похищенными

Плис: Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально
Плис: Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально
Фото: kievcity.gov.ua

Глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис считает, что итоги аудита "ковидного" фонда "не такие печальные, как кажется на первый взгляд", несмотря на то, что Госаудитслужба обнаружила финансовых нарушений более чем на 400 млн грн, украдены из них только 124 млн. Об этом Плис рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

Глава Госаудитслужбы отметил, что проверка использования средств, выделенных на преодоление последствий эпидемии, – "очень чувствительный вопрос, особенно учитывая, сколько фейков и недостоверной информации распространяется на эту тему".

Аудит фонда борьбы с COVID-19 он назвал "уникальной спецоперацией" – более тысячи мер государственного финансового контроля, в том числе 280 ревизий расходов, 505 проверок закупок и 221 мониторинг закупок.

По его мнению, "нельзя сказать, что средства расходовались неэффективно, есть проблемы, которые нужно срочно решать".

Как рассказал Плис, всего было выделено 78 млрд грн средств, 66 млрд – использовано, 44 млрд – охвачено контролем.

"Мы увидели финансовых нарушений на 418 млн. 124 млн грн – средства, которые, скажем так, исчезли. Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально", – сказал он.

В качестве примера Плис привел ситуацию, в которой больнице выделены средства из фонда на закупку препаратов, но главврач потратил их не по назначению – на кислородную станцию, потому что она была в тот момент нужнее для спасения пациентов. "Он действовал в соответствии с ситуацией. Формально это нарушение, потому что деньги выделялись для других целей, но никто ничего не украл", – пояснил глава Госаудитслужбы.

"А вот в те 124 млн грн входит, например, завышение объема выполненных работ. Поэтому мы считаем эти деньги похищенными. Большая сумма. Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь", – считает Плис. 

По его мнению, уровень нарушений оказался меньше, чем в других сферах, потому что все понимали, что этот фонд будут проверять. Кроме того, значительная его часть была потрачена на зарплаты врачам и Нацполиции, где не так много возможностей что-то нарушить.

Служба проверила также 48 объектов "Укравтодора", на которые было выделено 10 млрд грн из фонда, и выявила 10 млн грн убытков – "то, что, грубо говоря, украли", – и на 45 млн грн дефектов качества.

Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. К концу 2020 года общий объем фонда составил 80,9 млрд грн, кассовые расходы составили 66,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов. 

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Подробные данные о том, как распределялись и на что тратились деньги фонда, приведены в презентации на сайте Министерства финансов Украины. Согласно им, самую крупную сумму (39,7%, или 26,4 млрд грн) потратили на "стимулирование экономики". Еще 29,2% (19,4 млрд грн) ушли на сферу здравоохранения, 19,3% (12,8 млрд грн) – на соцзащиту. Самый крупный распорядитель средств – Мининфраструктуры, Минздрав – на втором месте. 

Сообщалось, что Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств спецфонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: госбюджет, деньги, убытки, аудит, Государственная аудиторская служба, Геннадий Плис, аудиторы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ремонт дорог
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