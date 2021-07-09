Глава Госаудитслужбы Украины: 124 млн грн из "ковидного" фонда, скажем так, исчезли. Мы считаем их похищенными

Плис: Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально Фото: kievcity.gov.ua

Глава Госаудитслужбы отметил, что проверка использования средств, выделенных на преодоление последствий эпидемии, – "очень чувствительный вопрос, особенно учитывая, сколько фейков и недостоверной информации распространяется на эту тему".

Аудит фонда борьбы с COVID-19 он назвал "уникальной спецоперацией" – более тысячи мер государственного финансового контроля, в том числе 280 ревизий расходов, 505 проверок закупок и 221 мониторинг закупок.

По его мнению, "нельзя сказать, что средства расходовались неэффективно, есть проблемы, которые нужно срочно решать".

Как рассказал Плис, всего было выделено 78 млрд грн средств, 66 млрд – использовано, 44 млрд – охвачено контролем.

"Мы увидели финансовых нарушений на 418 млн. 124 млн грн – средства, которые, скажем так, исчезли. Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально", – сказал он.

В качестве примера Плис привел ситуацию, в которой больнице выделены средства из фонда на закупку препаратов, но главврач потратил их не по назначению – на кислородную станцию, потому что она была в тот момент нужнее для спасения пациентов. "Он действовал в соответствии с ситуацией. Формально это нарушение, потому что деньги выделялись для других целей, но никто ничего не украл", – пояснил глава Госаудитслужбы.

"А вот в те 124 млн грн входит, например, завышение объема выполненных работ. Поэтому мы считаем эти деньги похищенными. Большая сумма. Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь", – считает Плис.

По его мнению, уровень нарушений оказался меньше, чем в других сферах, потому что все понимали, что этот фонд будут проверять. Кроме того, значительная его часть была потрачена на зарплаты врачам и Нацполиции, где не так много возможностей что-то нарушить.

Служба проверила также 48 объектов "Укравтодора", на которые было выделено 10 млрд грн из фонда, и выявила 10 млн грн убытков – "то, что, грубо говоря, украли", – и на 45 млн грн дефектов качества.

Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности. Читайте полную версию интервью