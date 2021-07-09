Глава Госаудитслужбы Украины: 124 млн грн из "ковидного" фонда, скажем так, исчезли. Мы считаем их похищенными

Глава Госаудитслужбы отметил, что проверка использования средств, выделенных на преодоление последствий эпидемии, – "очень чувствительный вопрос, особенно учитывая, сколько фейков и недостоверной информации распространяется на эту тему".
Аудит фонда борьбы с COVID-19 он назвал "уникальной спецоперацией" – более тысячи мер государственного финансового контроля, в том числе 280 ревизий расходов, 505 проверок закупок и 221 мониторинг закупок.
По его мнению, "нельзя сказать, что средства расходовались неэффективно, есть проблемы, которые нужно срочно решать".
Как рассказал Плис, всего было выделено 78 млрд грн средств, 66 млрд – использовано, 44 млрд – охвачено контролем.
"Мы увидели финансовых нарушений на 418 млн. 124 млн грн – средства, которые, скажем так, исчезли. Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально", – сказал он.
В качестве примера Плис привел ситуацию, в которой больнице выделены средства из фонда на закупку препаратов, но главврач потратил их не по назначению – на кислородную станцию, потому что она была в тот момент нужнее для спасения пациентов. "Он действовал в соответствии с ситуацией. Формально это нарушение, потому что деньги выделялись для других целей, но никто ничего не украл", – пояснил глава Госаудитслужбы.
"А вот в те 124 млн грн входит, например, завышение объема выполненных работ. Поэтому мы считаем эти деньги похищенными. Большая сумма. Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь", – считает Плис.
По его мнению, уровень нарушений оказался меньше, чем в других сферах, потому что все понимали, что этот фонд будут проверять. Кроме того, значительная его часть была потрачена на зарплаты врачам и Нацполиции, где не так много возможностей что-то нарушить.
Служба проверила также 48 объектов "Укравтодора", на которые было выделено 10 млрд грн из фонда, и выявила 10 млн грн убытков – "то, что, грубо говоря, украли", – и на 45 млн грн дефектов качества.
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности. Читайте полную версию интервью
Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. К концу 2020 года общий объем фонда составил 80,9 млрд грн, кассовые расходы составили 66,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов.
Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.
Подробные данные о том, как распределялись и на что тратились деньги фонда, приведены в презентации на сайте Министерства финансов Украины. Согласно им, самую крупную сумму (39,7%, или 26,4 млрд грн) потратили на "стимулирование экономики". Еще 29,2% (19,4 млрд грн) ушли на сферу здравоохранения, 19,3% (12,8 млрд грн) – на соцзащиту. Самый крупный распорядитель средств – Мининфраструктуры, Минздрав – на втором месте.
Сообщалось, что Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств спецфонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.