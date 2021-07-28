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Реальная зарплата в Украине за год выросла почти на 13% – Госстат

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Самые высокие зарплаты, по данным Госстата, получают в Киеве
Самые высокие зарплаты, по данным Госстата, получают в Киеве
Фото: depositphotos.com

За последние 12 месяцев, по сравнению с июнем 2020 года, реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине выросла на 12,9%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 28 июля. 

По сравнению с маем 2021 года реальная зарплата выросла на 5,8%. 

Размер средней зарплаты достиг 14 313 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. В долларовом эквиваленте, по нынешнему курсу Нацбанка, это $532.

По наблюдению "Бабеля", такого уровня средняя зарплата впервые достигла за историю независимости Украины – до этого она неуклонно росла с 1996-го по 2013 год, когда составляла в эквиваленте $411. После оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбассе размер средней зарплаты в стране упал и в феврале 2015 года составлял 3455 грн (менее $200 по тогдашнему курсу). 

"По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6,0%, а за последние 12 месяцев (относительно июня 2020 года) – на 23,6%", – уточнили в Госстате.  

Скриншот: ukrstat.gov.ua
Скриншот: ukrstat.gov.ua

Самая высокая средняя зарплата – у работников сферы информации и телекоммуникаций (26 197 грн), финансовой и страховой деятельности (22 691 грн), самая низкая – в сфере временного размещения и организации питания (8922 грн), а также в сфере производства одежды и изделий из кожи (9011 грн). 

В региональном разрезе самая высокая средняя зарплата – в Киеве (20 455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн).

Контекст:

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%, до 4723 грн. С 1 сентября она составляла 5 тыс. грн и повысилась до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грнПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14,5 тыс. грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, зарплата, статистика, Госстат, Кировоградская область
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