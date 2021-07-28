Реальная зарплата в Украине за год выросла почти на 13% – Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 28 июля.

По сравнению с маем 2021 года реальная зарплата выросла на 5,8%.

Размер средней зарплаты достиг 14 313 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. В долларовом эквиваленте, по нынешнему курсу Нацбанка, это $532.

По наблюдению "Бабеля", такого уровня средняя зарплата впервые достигла за историю независимости Украины – до этого она неуклонно росла с 1996-го по 2013 год, когда составляла в эквиваленте $411. После оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбассе размер средней зарплаты в стране упал и в феврале 2015 года составлял 3455 грн (менее $200 по тогдашнему курсу).

"По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6,0%, а за последние 12 месяцев (относительно июня 2020 года) – на 23,6%", – уточнили в Госстате.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

Самая высокая средняя зарплата – у работников сферы информации и телекоммуникаций (26 197 грн), финансовой и страховой деятельности (22 691 грн), самая низкая – в сфере временного размещения и организации питания (8922 грн), а также в сфере производства одежды и изделий из кожи (9011 грн).

В региональном разрезе самая высокая средняя зарплата – в Киеве (20 455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн).