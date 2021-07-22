Минсоцполитики Украины готовит законопроект о пенсиях для работников теневого сектора

По ее словам, в Украине также распространяется неполная занятость, что лишает значительное количество людей выплат при достижении пенсионного возраста. Особенно это касается тех, кому не хватает трудового стажа для получения пенсии, подчеркнула министр.
"По нашим экспертным подсчетам, полмиллиона людей не будут иметь те необходимые 1–5 лет, которые дают им право уйти на пенсию в установленном возрасте. И мы над этим работаем. Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше, потому что чем больше людей вовлечено в систему социального страхования, чем больше работает, тем больше они имеют право на достойную пенсию, поэтому это вопрос номер один", – заявила Лазебная.
По данным Пенсионного фонда на 1 апреля 2021 года, всего в Украине более 11,05 млн пенсионеров. Средний размер пенсий по возрасту составлял 3 725 грн.
В марте глава Минсоцполитики говорила, что ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.
21 июня в интервью "Радіо Свобода" Лазебная сообщила, что пенсии, которые не превышают размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в Украине получают более миллиона людей.
По данным Минэкономики, в 2020 году доля теневой экономики составила 30%.