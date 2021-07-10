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ПОЛИТИКА

Зеленский подписал закон о выделении дополнительных 742 млн грн для судов

Подписанный Зеленским закон вступит в силу на следующий день после того, как его опубликуют
Подписанный Зеленским закон вступит в силу на следующий день после того, как его опубликуют
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля подписал закон № 1558-ІХ, который предусматривает внесение изменений в госбюджет относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

В релизе указано, что работники аппарата судов не своевременно получают зарплату. 

"На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности. Предусмотренных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат. Закон, подписанный президентом, позволит урегулировать вопросы оплаты их труда", – говорится в релизе. 

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла во втором чтении 17 июня. 

В пояснительной записке сказано, что финансирования, которое заложили в бюджете изначально, недостаточно не только на выплату зарплаты, но и на поточные расходы, в том числе – оправку корреспонденции и коммунальные платежи. 

Ненадлежащее финансирование угрожает независимости судов, а местные и апелляционные суды Украины из года в год сталкиваются с такой проблемой, отмечается в документе. 

Подписанный Зеленским закон вступит в силу на следующий день после публикации. 

В Офисе президента уточнили, что выделение этих средств позволит "частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов".

Контекст:

В 2020 году ряд украинских судов из-за дефицита финансирования прекращали отправку корреспонденции и, как заявляла глава аппарата Пятого апелляционного суда Светлана Плотницкая, фактически останавливали работу

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: госбюджет, зарплата, бюджет, дефицит, суды, Владимир Зеленский, закон, выплаты, финансирование
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