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"Средств на марки нет". Украинские суды прекращают отправку повесток, уведомлений и другой корреспонденции

Государственная судебная администрация сообщала в июне, что дефицит средств на закупу почтовых марок, конвертов, бумаги и других расходных материалов в начале 2020 года составлял 831,6 млн грн и просила Кабмин внести изменения в бюджет, чтобы ликвидировать нехватку. Осенью украинские суды начали прекращать отправку корреспонденции из-за отсутствия средств.

Суды заявили о нехватке денег на конверты и марки
Суды заявили о нехватке денег на конверты и марки
Фото: depositphotos.com (архив)

Ряд украинских судов заявили об отсутствии средств на отправку почтовой корреспонденции из-за недостатка государственного финансирования. 

Пресс-служба Шевченковского районного суда Киева написала 25 ноября в Facebook, что из-за отсутствия должного государственного финансирования, суд прекращает отправку почтовой корреспонденции в судебных делах, а именно: запросов, необходимых для обеспечения рассмотрения дел (в том числе для решения вопроса об открытии производства по делу), судебных повесток, копий судебных и процессуальных решений прочей корреспонденции. 

https://www.facebook.com/court.shev.kiev/posts/1035572580291093

Об отсутствии возможности прислать сторонам повестки и отправлять копии решений сообщил в Facebook 23 ноября Лычаковский районный суд Львова. 

"Средств на марки нет", – подчеркнули в суде. 

https://www.facebook.com/LychakivskiyCourt/posts/1528937863969209

О критической ситуации в обеспечении отправки судам корреспонденции в конце сентября заявлял Хозяйственный суд Волынской области. 

"Фактически суды уже использовали все свои ресурсы, предусмотренные законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" для приобретения конвертов, марок дисков видео- и звукозаписи, бумаги, расходных материалов для оргтехники, для оплаты соответствующих услуг, обеспечивающих отправку почтовой корреспонденции (маркировочные машины, видеоконференцсвязь во время судебного заседания, интернет, телефонию)", – говорилось в релизе.

22 сентября прекратил отправку корреспонденции Западный апелляционный суд. 2 ноября такое же решение принял Каневский горрайонный суд Черкасской области. 

Глава аппарата Пятого апелляционного Светлана Плотницкая в эфире канала Odesa Live заявляла, что из-за недофинансирования почтовых услуг порядка 10 судов в Украине фактически остановили свою работу. 

"Дело не только в недофинансировании почтовых услуг. В целом в 2020 году судебная система профинансирована только на 30%", – сказала она 28 октября. 

Пресс-центр Государственной судебной администрации информировал о критической ситуации с отправкой корреспонденции,  и что дефицит финансирования этих потребностей судов в начале года составлял 831,6 млн грн. ГСА еще в июне обращалась к правительству с просьбой внести изменения в госбюджет и увеличить финансирование этих потребностей судов на 631,6 млн грн, еще 200 млн ГСА выделила за счет перераспределения средств. 

Теги: госбюджет, бюджет, дефицит, судебная система, суды, расходы, суд, Государственная судебная администрация, Кабмин
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