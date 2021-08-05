Зарплата у женщин в Украине на 18% ниже, чем у мужчин. Минэкономики инициирует изменения

По данным правительства, в последнее время в Украине наблюдается тенденция к сокращению разрыва между размером зарплаты женщин и мужчин Фото: depositphotos.com

Об этом рассказала замминистра экономики Светлана Галущенко 4 августа, ее цитирует пресс-служба ведомства.

"Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. В результате существует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине, который хоть и демонстрирует на протяжении 2020 – первой половины 2021 годов тенденцию к сокращению (по итогам первого квартала 2021 года он достиг самого низкого уровня за всю историю нашего государства и составил около 18%), однако остается существенно выше, чем в большинстве развитых стран мира, в том числе стран Европейского союза", – сказала она.

Минэкономики разработало проекты Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и план мероприятий по ее реализации.

"Сейчас эти документы готовятся для передачи на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего будут вынесены на общественное обсуждение", – добавили в ведомстве.