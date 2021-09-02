Кулеба рассказал, какими словами Байден начал встречу с Зеленским

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook.

"Из-за очередной разницы во времени (-3 часа от Вашингтона) проснулся в Сан-Франциско в 5.40. И первая мысль спросонья – что вчера первые слова президента Байдена на двусторонней встрече с участием делегаций были: "Поздравляю с успешным проведением саммита Крымской платформы!" – написал министр.

По его словам, Зеленский тему Крыма поднимал на всех встречах в ходе визита в Вашингтон.

"Мне тоже удалось обсудить дальнейшие совместные с США шаги для развития Крымской платформы. Нас ждут новые большие дела", – добавил Кулеба.