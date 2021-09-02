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ПОЛИТИКА

Кулеба рассказал, какими словами Байден начал встречу с Зеленским

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Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне 1 сентября
Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне 1 сентября
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден начал двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским с разговора об учредительном саммите Крымской платформы.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook. 

"Из-за очередной разницы во времени (-3 часа от Вашингтона) проснулся в Сан-Франциско в 5.40. И первая мысль спросонья – что вчера первые слова президента Байдена на двусторонней встрече с участием делегаций были: "Поздравляю с успешным проведением саммита Крымской платформы!" – написал министр. 

По его словам, Зеленский тему Крыма поднимал на всех встречах в ходе визита в Вашингтон. 

"Мне тоже удалось обсудить дальнейшие совместные с США шаги для развития Крымской платформы. Нас ждут новые большие дела", – добавил Кулеба. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159404871143389

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Он встретился с Байденом на следующий день

1 сентября Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.

После встреч в Вашингтоне у Зеленского запланирована поездка в Калифорнию. Ожидается, что там он встретится с основателем американских компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon и космической компании Blue Origin Джеффом Безосом. 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Крым, Украина, Джо Байден, Вашингтон, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, саммит, сотрудничество, Крымская платформа
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