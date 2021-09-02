Украина и США активизируют работу комиссии стратегического партнерства между странами. Ее создали еще в 2009 году

Комиссия была создана более 12 лет назад Фото: EPA

"Украина и Соединенные Штаты активизируют комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века", – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что заседание КСП состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, "чтобы отметить повышенный статус партнерства".

Активизацию работы комиссии отдельно упомянул 1 сентября и президент США Джо Байден перед началом переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским. "Мы возобновляем работу Комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами, а также заключаем рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства", – сказал он.