"Укроборонпром" заключил ряд соглашений с оборонными компаниями США на $2,5 млрд

Украинская сторона договорилась о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса с компанией Lockheed Martin Corporation. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

Также "Укроборонпром" будет сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий. Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Подписано соглашение с Global Ordnance – компанией – поставщиком оборонной продукции в разных странах мира.

Заключенное соглашение с международной компанией Day & Zimmermann Lone Star LLC касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома".