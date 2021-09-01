Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19

Препараты уже транспортируют в аэропорт для отправки в Украину Фото: depositphotos.com

Гуманитарная помощь, эквивалентная стоимость которой составит почти $20 млн, поступит в ближайшее время и будет распределена по регионам Украины. Договоренности о предоставлении этой помощи были финализированы в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA (Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. – "ГОРДОН") и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести [заболевания], особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", – пояснил Ляшко.

В Украину привезут 20 тыс. флаконов "Бамланивимаба" (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов "Этесевимаба" (Etesevimab). Препараты уже транспортируют в аэропорт для отправки в Украину.

"Действуют они непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью, предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", – сказал министр.