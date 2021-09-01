Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19

Гуманитарная помощь, эквивалентная стоимость которой составит почти $20 млн, поступит в ближайшее время и будет распределена по регионам Украины. Договоренности о предоставлении этой помощи были финализированы в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
"Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA (Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. – "ГОРДОН") и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести [заболевания], особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", – пояснил Ляшко.
В Украину привезут 20 тыс. флаконов "Бамланивимаба" (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов "Этесевимаба" (Etesevimab). Препараты уже транспортируют в аэропорт для отправки в Украину.
"Действуют они непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью, предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", – сказал министр.
5 августа Ляшко заявил, что Украина договорилась с двумя компаниями-производителями из США о поставках инновационных препаратов для лечения COVID-19.
23 июля Ляшко рассказал, что речь идет о 300 тыс. доз американского лекарства от COVID-19 в виде таблеток.
В марте 2021 года компания Pfizer Inc начала в США первую фазу клинических испытаний пероральной противовирусной терапии от COVID-19 в форме таблеток. Гендиректор Pfizer заявлял, что экспериментальный препарат может поступить в продажу до конца 2021 года.
Reuters отмечал, что кандидат от Pfizer является третьим препаратам от COVID-19, которые сейчас проходят испытания. Первый разработала американская компания Merck & Co., второй – швейцарская Roche Holding совместно с американской Atea Pharmaceuticals.
Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого ВОЗ, показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе. В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.