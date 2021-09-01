"Индийский" штамм коронавируса выявили уже в 170 странах – ВОЗ

Британский штамм "Альфа" зафиксировали в 193 странах, южноафриканский штамм "Бета" – в 141, а бразильский штамм "Гамма" – в 91.

Почти все регионы мира на прошлой неделе сообщили о снижении количества заразившихся коронавирусом, отметили в ВОЗ. Так, с 23-го по 29 августа менее чем 4,4 млн человек заболели COVID-19. Исключением стала западная часть Тихого океана, где прирост больных увеличился на 7%.

Самые высокие недельные показатели заболеваемости и смертности на 100 тыс. человек зафиксировали в Северной и Южной Америке, а также в Европе. В США зарегистрировали более 938 тыс. новых случаев (снижение на 8%), в Индии – около 271 тыс. (увеличение на 17%), в Иране – 255 тыс. (как и на предыдущей неделе), в Великобритании – почти 238 тыс. (прирост на 8%), а в Бразилии – 176 тыс. (снижение на 16%).

Количество зарегистрированных смертей было таким же, как и на прошлой неделе – чуть более 67 тыс. В Восточном Средиземноморье и западной части Тихого океана количество умерших от COVID-19 за неделю увеличилось на 9% и 16% соответственно. В Юго-Восточной Азии этот показатель снизился на 20%.

По данным ВОЗ, общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в мире составляет около 216 млн, а смертей – менее 4,5 млн.