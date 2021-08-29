В Израиле разрешили делать третью прививку от COVID-19 всем желающим

В Израиле с 29 августа начали предлагать бустерную дозу вакцины от Pfizer/BioNTech детям в возрасте от 12 лет Фото: EPA

Получить дополнительную прививку против коронавируса можно не менее чем через пять месяцев после второго укола.

В министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что третья доза препарата приближает к уровню защиты, достигнутому после второй прививки.

Люди становятся в 10 раз более защищенными после третьей дозы вакцины от COVID-19, подчеркнула глава отдела общественного здравоохранения минздрава страны Шарон Алрой-Прейс.

По данным ведомства, эффективность второй дозы вакцины от Pfizer/BioNTech снижается через шесть месяцев после введения, что потребовало ревакцинации.

С помощью бустерной прививки в Израиле хотят предотвратить распространение штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".