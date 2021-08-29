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Компания-резидент технопарка Ярославского сообщила о начале производства тестов для выявления "Дельта"-штамма коронавируса SARS-CoV-2

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В Украине ожидается волна заболеваний коронавирусом штамма "Дельта"
В Украине ожидается волна заболеваний коронавирусом штамма "Дельта"
Фото: depositphotos.com

Компания "Астравир Текнолоджи", которая базируется в бизнес-парке высоких технологий "Экополис ХТЗ" бизнесмена Александра Ярославского, заявила, что запустила производство тестов для выявления штамма коронавируса "Дельта". Об этом 27 августа сообщил сайт "Экополиса".

"Набор для выявления мутаций в геноме вируса SARS-CoV-2 – AVT-SARS-CoV-2 официально верифицирован государственным Центром общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, – отметила директор "Астравир Текнолоджи" Оксана Варганова. – До нынешнего времени, когда в Украине ожидается волна заболеваний коронавирусом штамма "Дельта", лаборатории нашей страны не имели технической возможности выявлять его, это затрудняло процесс диагностики и лечения больных. Чтобы предотвратить стремительное распространение эпидемии коронавируса штамма "Дельта" в Украине, нужно быстро выявлять и реагировать. Поэтому благодаря тест-системам "Астравир Текнолоджи" это стало возможным для каждой лаборатории в Украине".

"Астравир Технолоджи" открыла производство в бизнес-парке высоких технологий "Экополис ХТЗ" меньше двух месяцев назад. В создание компании инвестировано около $2 млн, она ориентирована на разработку и производство молекулярно-биологических диагностических тест-систем, в частности ПЦР-тестов для выявления всех штаммов COVID-19, ПЦР-тестов на грипп, а в перспективе – тестов на онкологические заболевания.

"Экополис ХТЗ" – инновационная деловая экосистема, созданная на базе принадлежащего Ярославскому Харьковского тракторного завода (ХТЗ).

"Экополис ХТЗ" является центром реализации национальной программы президента Владимира Зеленского "Украинская Кремниевая долина", Ярославский – генеральный инвестор и координатор проекта, как это было во время подготовки Харькова к Евро 2012 и к проведению Суперкубка УЕФА 2025, – сказано в сообщении пресс-службы. – Этот долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского общей инвестиционной емкостью около $1 млрд – современная деловая экосистема на 500 тыс. м² офисных, складских и производственных площадей, где появится свыше 10 тыс. современных рабочих мест".

В составе бизнес-парка – индустриальный парк, технопарк, а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер, включая распределительный центр e-commerce, агротехнологический кластер и образовательный центр.

Ожидается, что свою деятельность в бизнес-парке "Экополис ХТЗ" развернут такие резиденты, как глобальные технофлагман ZTE и IT-гигант Hewlett Packard, в развитии бизнес-парка принимает участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings – один из глобальных лидеров, управляющий десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в нескольких странах мира, подчеркивают в "Экополисе ХТЗ".

Контекст:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Теги: Харьков, медицина, инвестиции, Александр Ярославский, эпидемия, вирус, технологии, лечение, Минздрав, инновации, DCH, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование, диагноз, штамм, Дельта
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