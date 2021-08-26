В Минздраве рассказали, как Украина готовится к новой волне COVID-19

Кузин отметил, что в Украине подготовлено 256 больниц, оказывающих специализированную помощь при COVID-19.

"Они распределены на учреждения различных волн реагирования. Мощность насчитывает почти 39 тыс. койко-мест, из них 96% обеспечены кислородом. Кроме того, в областях закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов", – говорится в сообщении.

Также Польша передала Украине гуманитарную помощь, в частности – кислородные концентраторы, кардиомониторы, пульсоксиметры, медицинские перчатки, маски и другое.

Кроме этого, в стране сформирован запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на антиген.

"В сентябре ожидается поставка реагентов для проведения 4 млн ПЦР-исследований и 2,8 млн быстрых тестов на определение антигена. Была также обновлена система отслеживания контактных лиц, благодаря чему она стала гораздо оперативнее", – заявил главный санврач.