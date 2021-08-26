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Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызвано "Дельта"-штаммом – глава Ассоциации анестезиологов

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В Украине проверяют на разновидность штамма далеко не все случаи заболевания COVID-19
В Украине проверяют на разновидность штамма далеко не все случаи заболевания COVID-19
Фото: depositphotos.com

Штамм коронавируса "Дельта" (индийский) выявлен во всех областях Украины. Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.

Он подчеркнул, что в стране далеко не все случаи заражения проходят секвенирование на разновидность штамма.

"Но те исследования, которые проводятся, показывают достаточно большое количество варианта "Дельта". Исходя из этого, большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызвано именно "Дельта"-штаммом. Секвенирования, которые проводились, выявляют этот вариант в каждой области", – сказал врач-анестезиолог.

Издание отмечает, что в Украине уже пять недель подряд растет уровень заболеваемости COVID-19. Если с середины июня и до августа стабильно фиксировали по несколько сотен случаев в сутки, то с начала месяца почти ежедневно, кроме выходных, прибавляется больше тысячи новых инфицированных.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, этот штамм зафиксировали уже в 148 странах.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, мутация, Дельта
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