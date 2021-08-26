Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызвано "Дельта"-штаммом – глава Ассоциации анестезиологов

В Украине проверяют на разновидность штамма далеко не все случаи заболевания COVID-19 Фото: depositphotos.com

Он подчеркнул, что в стране далеко не все случаи заражения проходят секвенирование на разновидность штамма.

"Но те исследования, которые проводятся, показывают достаточно большое количество варианта "Дельта". Исходя из этого, большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызвано именно "Дельта"-штаммом. Секвенирования, которые проводились, выявляют этот вариант в каждой области", – сказал врач-анестезиолог.

Издание отмечает, что в Украине уже пять недель подряд растет уровень заболеваемости COVID-19. Если с середины июня и до августа стабильно фиксировали по несколько сотен случаев в сутки, то с начала месяца почти ежедневно, кроме выходных, прибавляется больше тысячи новых инфицированных.