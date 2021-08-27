Мировые компании потеряют почти $680 млрд прибыли из-за "индийского" штамма коронавируса – исследование Reuters

Ситуация с коронавирусом влечет за собой сжатие сетей поставок и увеличение стоимости трудовых ресурсов. Мощные бюджетные стимулы для восстановления экономики создали высокий потребительский спрос во втором квартале года, сообщило агентство.

Компании столкнулись с перебоями в поставках и падением запасов. Они вынужденно подняли цены, чтобы компенсировать рост производственных затрат, сказано в отчете.

Совокупная чистая прибыль 2542 мировых компаний с капитализацией более $1 млрд достигла рекордного значения в $734 млрд. Но в третьем квартале этот показатель может сократиться на 8% (до $678,2 млрд), предупредили аналитики.

В июле производство в Китае и рост розничных продаж резко сократились из-за новых вспышек COVID-19 и наводнений. В анализе агентства говорится о влиянии на экономическую ситуацию дефицита микросхем, который затронул автоиндустрию и производителей смартфонов.

Опрошенные Reuters аналитики объяснили, что наиболее острой проблемой на сегодняшний день является потеря продаж из-за проблем с цепочкой поставок.