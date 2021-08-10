Сумма, поступившая в госбюджет от игорного бизнеса, достигла 1 млрд. грн – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей

Эти средства пойдут в госфонд и будут направлены на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки, говорится в сообщении Комиссии. Половину прибыли передадут бюджетам местного самоуправления в населенных пунктах, где находятся соответствующие игорные заведения.

Лицензия на ведение игорного бизнеса в Украине стоит от 6 до 72 млн грн (в зависимости от города и типа игорного бизнеса), сообщала Комиссия в апреле. Лицензии выдаются сроком на пять лет.

В госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено 7,5 млрд грн дохода от игорного бизнеса, заявлял народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.