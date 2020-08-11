Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

В законе, который подписал президент Владимир Зеленский, прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Также документ предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа подписал закон №768-IX "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино – в четырех- и пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

Закон, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.

Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Закон, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. За проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном от "Слуги народа". "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса.

В тот же день в парламенте зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования. 21 июля Рада разблокировала подписание закона.