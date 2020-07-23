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Депутат рассказал о появлении в законе об игорном бизнесе возможности располагать казино в четырехзвездочных отелях

Финальная версия закона об игорном бизнесе предусматривает возможность размещать казино в четырехзвездочных отелях Украины. В версии документа, которую выносили на голосование ко второму чтению, было разрешено обустройство таких заведений только в пятизвездочных отелях, отметил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста
Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста
Фото: depositphotos.com

В финальную версию закона о легализации игорного бизнеса включили норму о возможности размещать казино в четырехзвездочных отелях Украины в связи с поддержкой соответствующей поправки. Об этом 23 июля сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"В финальном тексте появилась норма о возможности располагать казино в четырехзвездочных отелях. Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в пятизвездочных. И говорят, это была личная позиция президента. Как так случилось? Очень просто. Была правка №1804 от "Слуги народа", ее подняли на подтверждение и 229 голосами "за" учли", – отметил он.

Железняк заявил, что члены фракции "Голос" не поддерживали соответствующую поправку.

Он выразил надежду, что включение этой нормы станет дополнительным основанием для ветирования закона об игорном бизнесе.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2642531912672960

Законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" зарегистрировали в парламенте 18 декабря 2019 года, 16 января 2020 года депутаты приняли его в первом чтенииК законопроекту подали около 3,5 тыс. правок. 

Во втором чтении Рада начала рассматривать законопроект 30 июня, а 14 июля приняла его. "За" проголосовало 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном от "Слуги народа". "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса.

В тот же день в парламенте зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования.

21 июля в Раде разблокировали подписание закона об игорном бизнесе.

Закон, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица  резиденты Украины.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино  в пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров. 

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.

Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Теги: Украина, госбюджет, бизнес, игорный бизнес, лицензия, азартные игры, казино, голосование, Европейская солидарность, Ярослав Железняк
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