В Украине создали комиссию по регулированию азартных игр и лотерей

Создание комиссии по регулированию азартных игр и лотерей предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса, который Верховная Рада приняла летом. Комиссия будет размещена в Киеве, в ней будут работать 230 человек.

Играть в азартные игры в Украине могут лица, которые достигли 21-летнего возраста Фото: depositphotos.com

23 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, об этом сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Комиссия будет размещена по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки, 26. Количество работников – 230, в том числе председатель и шесть членов комиссии", – написал Немчинов.

По его информации, изменения обусловлены законом о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, который вступил в силу 13 августа.

Комиссия будет заниматься лицензированием хозяйственной деятельности, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия лицензий.

14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса.

В пояснительной записке к законопроекту №2285-д сказано (.docx), что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр в Украине. Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Законопроект, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.

В законопроекте прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино – в пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.