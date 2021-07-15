Казино и букмекерам планируют снизить налоги. Рада приняла законопроект за основу

Если законопроект будет принят во втором чтении, выигрыш в казино до 48 тыс. грн освободят от налога Фото: depositphotos.com

Ставку налога на доход для организаторов онлайн азартных игр хотят снизить с 30% до 10%. Ставку на доход букмекеров – с 18% до 5%, для казино – с 18% до 10%, для выпуска и проведения лотерей также до 10%.

Также предполагается, что организаторы игорного бизнеса будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

Выигрыш до восьми минимальных зарплат (48 тыс. грн) освободят от налога на доходы с физических лиц и военного сбора.

Эта норма возмутила нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который выступал при обсуждении законопроекта в зале. Гончаренко отметил, что с пенсий и зарплат люди платят налоги "с первой гривны". "Вы знаете, неслучайно цвет ячейки "ноль" на рулетке зеленый. Зеро – оно зеленое", – заявил он.

Нардеп подчеркнул, что, когда Рада принимала год назад закон, легализующий азартные игры, авторы законопроекта обещали поступления в бюджет около 7,5 млрд грн, а в итоге бюджет получил "ноль миллиардов, зеро, смешные деньги по сравнению с тем, что обещали".