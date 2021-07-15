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Казино и букмекерам планируют снизить налоги. Рада приняла законопроект за основу

Если законопроект будет принят во втором чтении, выигрыш в казино до 48 тыс. грн освободят от налога
Если законопроект будет принят во втором чтении, выигрыш в казино до 48 тыс. грн освободят от налога
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2713-д, который снижает налоги для игорного бизнеса. За него проголосовали 252 нардепа, передает корреспондент "ГОРДОН".

Ставку налога на доход для организаторов онлайн азартных игр хотят снизить с 30% до 10%. Ставку на доход букмекеров – с 18% до 5%, для казино – с 18% до 10%, для выпуска и проведения лотерей также до 10%.

Также предполагается, что организаторы игорного бизнеса будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

Выигрыш до восьми минимальных зарплат (48 тыс. грн) освободят от налога на доходы с физических лиц и военного сбора.

Эта норма возмутила нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который выступал при обсуждении законопроекта в зале. Гончаренко отметил, что с пенсий и зарплат люди платят налоги "с первой гривны". "Вы знаете, неслучайно цвет ячейки "ноль" на рулетке зеленый. Зеро – оно зеленое", – заявил он.

Нардеп подчеркнул, что, когда Рада принимала год назад закон, легализующий азартные игры, авторы законопроекта обещали поступления в бюджет около 7,5 млрд грн, а в итоге бюджет получил "ноль миллиардов, зеро, смешные деньги по сравнению с тем, что обещали".

Контекст:

Закон №768-IX, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. За проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном от "Слуги народа". "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса.

В тот же день в парламенте зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования. 21 июля Рада разблокировала подписание закона. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. В частности, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино – в четырех- и пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса, ее получила компания "Спейсикс", которая является владельцем товарного знака "Космолот". За лицензии на онлайн-казино заплатили также компании "Фьорст элемент", "Геймдев" и "Париматч". Отдельно компания "Париматч" заплатила деньги за лицензию на букмекерскую деятельность, сообщалось в реестре комиссии.

В марте 2021 года Кабмин утвердил лицензионные условия в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.

По состоянию на март 2021 года в госбюджет Украины поступило в общей сложности 72 млн грн за лицензии на наземные казино.

Теги: Верховная Рада, налоги, Алексей Гончаренко, народные депутаты, игорный бизнес, азартные игры, казино, парламент, законопроект, голосование, букмекеры
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