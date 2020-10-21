Комиссию по азартным играм возглавил ветеран АТО

Министр правительства Олег Немчинов заявил, что Иван Рудый возглавит комиссию по регулированию азартных игр и лотерей. Ранее он был секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей возглавил ветеран АТО Иван Рудый. Об этом 21 октября сообщил министр правительства Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

"У него [Рудого] есть опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх непокоренных" в Нидерландах", – говорится в сообщении.

По словам Немчинова, на должности членов комиссии также избрали Елену Водолажко и Евгения Гетьмана. Водолажко – адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет опыт работы в государственных органах. У Гетьмана есть опыт в направлении международного сотрудничества, в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями.

На участие в отборе на вакантные места подали заявки 378 человек. К собеседованию допустили 42 человека, из них 20 подали документы на должность главы комиссии, 32 – на должности членов.

На должности еще четырех членов комиссии объявят дополнительный отбор.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Рудого секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

23 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Комиссию разместят по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки, 26. Количество работников – 230, в том числе председатель и шесть членов комиссии, сообщал Немчинов.