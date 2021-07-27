Tesla впервые заработала более $1 млрд прибыли за квартал

В период с апреля по июнь компания заработала $1,1 млрд, или $1,02 в расчете на акцию. Это более чем в 10 раз превышает прибыль Tesla за аналогичный период прошлого года. Выручка Tesla почти удвоилась по сравнению с 2020 годом и составила около $12 млрд.

Сейчас Tesla может похвастаться рыночной стоимостью около $630 млрд, что намного больше, чем у любого другого автопроизводителя, и в 14 раз больше, чем стоимость компании два года назад, пишет Associated Press.

В последнем квартале Tesla впервые в истории произвела более 206 тыс. автомобилей за три месяца. В то время как другим крупным автопроизводителям пришлось резко сократить производство в первом полугодии из-за нехватки микросхем, Tesla смогла обеспечить достаточное количество чипов для производства электромобилей, написало агентство.

По подсчетам журнала Forbes, генеральный директор Tesla Илон Маск занимает третье место в списке самых богатых людей в мире с состоянием в $163 млрд.