Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира – Forbes

Издание напоминает, что в конце июля Безос уступил первенство богатейшему человеку Европы, владельцу конгломерата LVMH Бернару Арно. Теперь американский миллиардер снова возглавил рейтинг.

"Хотя акции Amazon в среду упали на 1,3%, уменьшив состояние Безоса на $1,3 млрд, акции LVMH упали на 5,2%, сократив состояние Арно на $9,9 млрд", – пишет Forbes.

Отмечается, что акции Amazon на закрытии торгов торговались на уровне $3201,22 за акцию, продолжая падение после того, как компания опубликовала неутешительную квартальную прибыль 30 июля; до этого акции торговались по более чем $3600 за штуку.

"Тем не менее на момент закрытия рынков в среду состояние Безоса составляло примерно $186,1 млрд. Состояние Арно оценивалось в $185 млрд, замыкал топ-3 основатель Tesla Илон Маск ($181,2 млрд)", – добавляет издание.

По состоянию на день 19 августа, как свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, рейтинг богачей возглавляет Безос ($186,3 млрд), на второе место поднялся Маск ($177), Арно и семья замыкают топ-3 ($174,6 млрд). Основатель Microsoft Билл Гейтс занимает четвертое место ($129,8).