Состояние Безоса снова побило рекорд. За пять дней он разбогател на $10,6 млрд

Журнал оценил его состояние в $212,4 млрд. Безос – единственный человек в мире, чье состояние превышает отметку $200 млрд. Это произошло после увеличения стоимости акций Amazon на 5,9% на этой неделе.

Forbes пояснил рост акций Amazon и состояния Безоса отказом минобороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), который должна была реализовывать Microsoft. В рамках проекта JEDI планировалось создать облачный сервис, который объединил бы все сервисы хранения данных Пентагона. Проект оценивали в $10 млрд.

Бывшая жена Безоса Маккензи Скотт также стала богаче. Она имеет 4% акций Amazon, ее собственный капитал увеличился на $3,5 млрд, до совокупных $62,5 млрд.