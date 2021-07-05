Безос официально ушел с должности гендиректора Amazon

О том, что Безос покинет должность гендиректора, стало известно в феврале. При этом он останется главой правления компании и ее крупнейшим акционером.

Свое решение американский предприниматель объяснил желанием уделять больше внимания другим проектам, в частности созданной им аэрокосмической компании Blue Origin.

Место Безоса займет Эндрю Джесси, ранее руководивший компанией Amazon Web Services.