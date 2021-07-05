Безос официально ушел с должности гендиректора Amazon

О том, что Безос покинет должность гендиректора, стало известно в феврале. При этом он останется главой правления компании и ее крупнейшим акционером.
Свое решение американский предприниматель объяснил желанием уделять больше внимания другим проектам, в частности созданной им аэрокосмической компании Blue Origin.
Место Безоса займет Эндрю Джесси, ранее руководивший компанией Amazon Web Services.
Amazon – американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира находится в Сиэтле, США.
Она была основана Джеффом Безосом 5 июля 1994 года как интернет-магазин по продаже книг, но позже диверсифицировалась, начав продавать видео, MP3, аудиокниги и другое. Во многом благодаря этой компании Безос является самым богатым человеком в мире по версии Forbes с состоянием в $202 млрд.