Маск потерял более $15 млрд после падения курса биткоина. Безос обогнал его в рейтинге миллиардеров

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире по версии агентства Bloomberg на 23 февраля.
На фоне падения стоимости акций Tesla его состояние сократилось на $15,2 млрд, до $183,4 млрд. Акции Tesla подешевели на 8,6%, что стало для них самым большим падением с сентября, отметил Bloomberg. Такой финансовый результат связан в том числе с комментариями Маска, которые он написал в минувшие выходные в Twitter. Бизнесмен писал о завышенном курсе биткоина и криптовалюты Ethereum. Этот комментарий Маск написал спустя две недели после того, как Tesla сообщила об инвестициях в криптовалюту на сумму $1,5 млрд.
Из-за падения стоимости акций Tesla Маск опустился на второе место в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Его обошел основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого агентство оценило в $186,3 млрд. В рейтинге Forbes Маск занимает третье место, его активы издание оценило в $153,5 млрд. Безос находится на первом месте с состоянием $181,9 млрд. Второе место занимает глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с $156,2 млрд.
Маск и Безос с начала года на фоне колебания стоимости акций Tesla несколько раз сменяли друг друга на первом месте в рейтинге Bloobmerg. Впервые Маск стал самым богатым человеком в мире 7 января.
После обнародования информации 8 февраля о вложении Tesla 1,5 млрд в биткоин, стоимость криптовалюты выросла на 13%, превысив $44,7 тыс. и продолжала расти, пока 20 февраля не обновила исторический максимум, достигнув отметки $57 тыс.
По состоянию на утро 23 февраля курс биткоина обвалился на 12% и составил $49 тыс. Сейчас, по данным криптовалютной биржи Coindesk, курс этой криптовалюты – $46 715.
Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов. Они ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.
По данным издания The Times, Tesla за две недели 2021 года заработала на биткоинах больше, чем за весь 2020 год благодаря продаже автомобилей. Так, на криптовалюте компания смогла заработать $930 млн, а ее общая прибыль в прошлом году составляла только $721 млн.