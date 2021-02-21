Маск считает курс биткоина завышенным

Деньги – всего лишь данные, которые позволяют избежать неудобств бартера, отметил американский бизнесмен Илон Маск.

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает завышенными курсы криптовалют, в частности – биткоина и эфира. Об этом он написал в Twitter 20 февраля.

"Деньги – это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все другие, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курс биткоина и эфира завышенным", – заявил он.

Скриншот: Elon Musk / Twitter

20 февраля стоимость биткоина обновила исторический максимум, когда достигла $57 тыс. Сейчас, по данным криптовалютной биржи Coindesk, курс этой криптовалюты – $56 199.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Американская автомобильная компания Tesla бизнесмена Илона Маска вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс.