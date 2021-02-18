Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Максимальная стоимость криптовалюты биткоин достигла $52 322.

За сутки биткоин подорожал на 4,62% Фото: depositphotos.com

Стоимость криптовалюты биткоин к утру 18 февраля обновила исторический максимум и достигла $52 322. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 8.17 по Киеву стоимость криптовалюты несколько снизилась – до $52,1. За сутки она выросла на 4,62%.

Фото: coindesk.com

Предыдущий рекорд биткоин установил 17 февраля, тогда стоимость криптовалюты превысила отметку в $51 тыс.