Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Стоимость криптовалюты биткоин к утру 18 февраля обновила исторический максимум и достигла $52 322. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
По состоянию на 8.17 по Киеву стоимость криптовалюты несколько снизилась – до $52,1. За сутки она выросла на 4,62%.
Предыдущий рекорд биткоин установил 17 февраля, тогда стоимость криптовалюты превысила отметку в $51 тыс.
Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.