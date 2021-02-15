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Тарас Козак
Тарас Козак

Финансист, президент инвестиционной группы "Универ".


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Цена на биткоин растет просто на хайпе. Надувается очередной пузырь. Пожалуй, самый большой в истории человечества

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Развитие общества и экономики, как его важной составляющей, идет нетривиальным путем. Все чаще ломаются "вечные" истины. От "Это просто невозможно!" до "Невероятно, но факт!" в современном мире – дни, а то и мгновения.

В последние годы просто рухнуло несколько незыблемых постулатов. В частности, мы уже привыкли, что можно выпускать долговые финансовые инструменты с негативной (отрицательной) доходностью. То есть страны или компании привлекают у инвесторов деньги на развитие, а через несколько лет отдают инвесторам меньше. И инвесторы довольны! Даже в Украине за депозиты в евро в некоторых банках сейчас надо доплачивать.

В 2020 году еще один разрыв шаблонов – отрицательная цена на биржевой товар! Цена на наиболее популярный сорт американской нефти Light Sweet (WTI) падала до отметки -$40 (минус $40) за баррель. Конечно, все там было не так просто, но можно же было купить нефть и еще получить доплату за каждый баррель.

И главный герой последних лет – это, бесспорно, биткоин из класса криптовалют. Честно говоря, я верю в криптовалюты. Их суть заключается в том, что, хотя она и электронная, ее нельзя скопировать как обычный файл. Очень удобно и надежно для мгновенных финансовых расчетов по миру. Когда-то они заменят привычные деньги. И цены на криптовалюты будут формироваться мощностями экономик стран или активами крупных компаний.

Но я не верю в биткоин. Не верю, что фактически математический расчет числа стоит десятки тысяч долларов. Хотя количество чисел и ограничено в каждой криптовалюте (биткоинов не может быть больше 21 млн), самих криптовалют может быть множество. А биткоин просто первый. И, кстати, далеко не лучший с точки зрения удобства, скорости и функциональности.

Цена на биткоин растет просто на хайпе. Просто надувается очередной пузырь. Пожалуй, самый большой в истории человечества. Апологеты биткоина верят в него примерно так, как верили в тюльпанные луковицы во время одноименной лихорадки в Голландии XVII века.

Так же инвесторы верили в доткомы в 2000 году. И объясняли это друг другу, что интернет-компании – это будущее мировой экономики и их акции надо покупать по любой цене. Потому что "будет только дорожать"! Как мы знаем, большинство интернет-компаний превратились в пшик, хотя эра интернет-компаний все-таки наступает.

Сегодня цена биткоина штурмует отметку $50 тыс. Многие инвесторы ожидают роста до $100 тыс. и выше. Время покажет.

Только призываю не вкладывать все свои средства в биткоин. Как и в любой другой финансовый инструмент.

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: экономика, нефть, WTI, деньги, Bitcoin, цена на нефть, биткоин, Тарас Козак, криптовалюта
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