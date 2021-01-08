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С октября 2020 года биткоин вырос в цене вчетверо. На это есть причины

По словам экспертов, мнение которых приводит криптовалютная биржа Coindesk, многие инвесторы рассматривают биткоин в качестве защиты от возможной инфляции. Среди других причин подорожания криптовалюты называются падение индекса доллара США и рост спроса на биткоин.

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По мнению финансовых экспертов, ожидать цены менее $20 тыс. за биткоин в ближайшее время не стоит
По мнению финансовых экспертов, ожидать цены менее $20 тыс. за биткоин в ближайшее время не стоит
Фото: depositphotos.com

С октября 2020 года стоимость биткоина выросла вчетверо, за последний месяц криптовалюта подорожала более чем вдвое, обновив 8 января исторический максимум – $41,762. Финансовые эксперты, мнение которых приводит криптовалютная биржа Coindesk, назвали три причины роста стоимости биткоина.

В частности, многие инвесторы рассматривают криптовалюту как способ защититься от возможной инфляции. В отличие от Центральных банков, которые могут осуществлять эмиссию денежных средств, всего запланирован выпуск 21 млн биткоина.

Второй причиной, по мнению экспертов, является падение индекса доллара США в 2020 году на 6,8% (он показывает стоимость доллара по отношению к основным мировым валютам). Эксперты ожидают его падения и в текущем году.

Помимо прочего, вырос спрос на самую криптовалюту, наблюдается рост числа транзакций по покупке биткоина.

В то же время финансовые эксперты отмечают нестабильность криптовалюты, не исключают как ее рост до $70–80 тыс., так и дальнейшее падения стоимости биткоина к нынешним показателям, однако ожидать цены менее $20 тыс. в ближайшее время не стоит.

Днем 8 января стоимость криптовалюты биткоин преодолела отметку в $41 тыс. Согласно прогнозу аналитиков крупнейшего банка США JPMorgan Chase, цена биткоина в долгосрочной перспективе может вырасти до $146 тыс. Они исходили из предположения, что популярность криптовалюты в качестве альтернативы золоту будет расти.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему

Теги: валюта, доллар, золото, JPMorgan Chase, биржа, прогноз, Bitcoin, финансы, биткоин, Reuters, криптовалюта, перспективы, цена
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