Стоимость биткоина дважды за день обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые выросла до $40 тыс. Утром 7 января цена криптовалюты составляла $37,7 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов Фото: depositphotos.com

К вечеру 7 января стоимость криптовалюты биткоин обновила исторический максимум, она достигла $40 013. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 23.45 по Киеву стоимость биткоина снизилась до $39,733.

Биткоин за день дважды побил рекорды. Утром его стоимость составляла $37 739, предыдущий максимум – $35 751 – был зафиксирован 6 января.

Cкриншот: coindesk.com



Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.