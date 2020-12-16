Цена биткоина впервые превысила $20 тыс.

Стоимость биткоина достигла исторического максимума, поднявшись до $20,803. По мнению экспертов, раньше инвесторов сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

В 2020 году стоимость биткоина выросла более чем на 170% Фото: depositphotos.com

16 декабря курс биткоина достиг трехлетнего максимума. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

В течение дня стоимость криптовалюты выросла с $19,4 тыс. до $20,8 тыс.

Ранее максимальная цена была зафиксирована в 2017 году – тогда стоимость биткоина достигала $19,66 тыс.

Скриншот: coindesk.com

По информации Reuters, в 2020 году стоимость биткоина выросла более чем на 170% благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.

Агентство отметило, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.