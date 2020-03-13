Стоимость биткоина обвалилась на 50% за два дня

Биткоин пережил самое стремительное падение за свою историю, отмечает Bloomberg.

В течение 12–13 марта биткоин подешевел на 50% по сравнению с максимальной стоимостью в феврале 2020 года – до $3,9 тыс., сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это самое стремительное падение стоимости криптовалюты в истории.

Аналитики поясняют, что трейдеры в условиях падения фондовых рынков в связи с пандемией коронавируса продают биткоины, чтобы профинансировать другие активы, – этим объясняется его резкое удешевление.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

Вечером 11 марта президент США Дональд Трамп заявил о введении запрета на авиаперевозки из 26 европейских стран. Ограничения также коснутся большинства иностранцев, которые побывали в странах Шенгенской зоны в течение 14 дней перед поездкой в Америку. Он объяснил свое решение тем, что хочет сдержать распространение вируса по США. Запрет вступит в силу в полночь 13 марта. До этого Трамп запретил въезд иностранцам, посетившим Китай и Иран.

12 марта это решение спровоцировало обвал фондового рынка США; 13 марта – частично из-за указа Трампа – обвалился и фондовый рынок в Европе.