Стоимость биткоина обвалилась на 20% за сутки

4 января стоимость биткоина опускалась до $28,1 тыс. К 15.14 по Киеву курс криптовалюты восстановился на уровне $30,9 тыс.

4 января биткоин подешевел на около 20% по сравнению с предыдущими сутками – до $28,1 тыс. Накануне стоимость биткоина достигла $33,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 15.14 по Киеву, после резкого падения, стоимость криптовалюты восстановилась на уровне $30,9 тыс.

Скриншот: coindesk.com

Отметку в $30 тыс. биткоин пересек 2 января. С тех пор курс криптовалюты продолжала рости.

30 декабря 2020 года курс криптовалюты становил $28,58 тыс., 27 декабря он составлял $27,59 тыс., 26 декабря – $25,39 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты вырос благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.