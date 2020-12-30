Биткоин обновил исторический максимум и превысил $28 тыс.

Всего с начала 2020 года стоимость биткоина выросла на 289% Фото: depositphotos.com

Криптовалюта биткоин утром 30 декабря обновила исторический максимум, подорожав до $28,58 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

Предыдущий рекорд криптовалюты был зафиксирован 27 декабря – тогда ее курс установился на уровне $27,59 тыс., 26 декабря курс составлял $25,39 тыс.

Скриншот: coindesk.com

Вместе с тем по состоянию на 11.40 30 декабря курс биткоина упал до $27,72 тыс.

Всего с начала 2020 года стоимость биткоина выросла на 289%. Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет в этом году благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.