Биткоин продолжает расти. Криптовалюта опять обновила исторический максимум

Биткоин побил свой рекорд, зафиксированный 26 декабря, когда курс вырос до $25,39. Теперь стоимость криптовалюты составляет $27,59 тыс.

В 2020 году стоимость биткоина выросла более чем на 170% Фото: depositphotos.com

Курс биткоина 27 декабря вырос до своего исторического максимума и составил $27,59 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

Предыдущая рекордная цена за биткоин была зафиксирована 26 декабря, тогда курс вырос до $25,39, а 20 декабря курс криптовалюты составлял $23,7 тыс.

Скриншот: coindesk.com

По информации Reuters, в 2020 году стоимость биткоина выросла более чем на 170% благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.