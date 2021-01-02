Биткоин обновил исторический максимум и превысил $29 тыс.

Курс биткоина 2 января достиг рекордной отметки в $29,7 тыс.

Курс биткоина 2 января вырос до своего исторического максимума и составил $29,7 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.





Скриншот: coindesk.com

30 декабря – тогда курс криптовалюты установился на уровне $28,58 тыс., 27 декабря он составлял $27,59 тыс., 26 декабря – $25,39 тыс.

Всего с начала 2020 года стоимость биткоина выросла на 289%. Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет в этом году благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.