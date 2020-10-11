Банк Японии будет тестировать цифровую валюту

Банк Японии в начале финансового 2021 года намерен начать первый этап тестирования цифровой валюты (CBDC), сообщила пресс-служба регулятора 9 октября.
Банк пока не планирует выпускать такую валюту, но считает необходимым подготовиться к вероятному всплеску спроса на нее. Как сказано в релизе, регулятор проводил исследования CBDC и раньше, теперь планирует проводить трехэтапный эксперимент.
В рамках первого этапа изучат способы выпуска, распространения и погашения валюты. На втором планируют протестировать дополнительные функции валюты.
На третьем этапе в случае необходимости и на основании двух первых Банк Японии рассмотрит возможность запуска пилотной программы выпуска валюты, в которой будут участвовать поставщики платежных сервисов и потребители.
На данный момент в мире существует больше 2 тысяч криптовалют – виртуальных денежных единиц, которые не контролируются ни одним банком. У такой валюты нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. Самые популярные криптовалюты – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).