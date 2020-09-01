Украина является №1 в мире по использованию криптовалют – Минцифры

В Украине больше всего применений населением виртуальных активов, сообщили со ссылкой на аналитиков в Министерстве цифровой трансформации страны.

Украина – номер один по использованию криптовалют. Об этом 1 сентября заявили в Министерстве цифровой трансформации со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis.

"В Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире... Использовали критерии: стоимость пересылаемых краптоактивов в расчете на душу населения; остатки криптоактивов на адресах (кошельке) по интернет-пользователям (Украина); Р2Р-объем транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности; объем розничных транзакций (<$10 тыс.), рассчитанный по паритету покупательной способности", – говорится в сообщении.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

"Рынок виртуальных активов в Украине достаточно развит и имеет значительные обороты даже в мировом масштабе, но его большая часть сосредоточена в серой зоне, что создает потенциальные риски как для государства, так и для бизнеса и пользователей", – отметили в ведомстве.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.