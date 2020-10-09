Шестерых правоохранителей подозревают в пытках в кабинетах николаевской полиции – Госбюро расследований

Шестерым подозреваемым правоохранителям избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от должностей, сообщило Государственное бюро расследований.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований подозревает уже шестерых полицейских в пытках гражданина в служебных кабинетах николаевской полиции. Изначально сообщалось о четырех подозреваемых, 7 октября объявили подозрение еще двум фигурантам дела. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Производство относительно правоохранителей расследуют с мая 2020 года, сначала – по статье "превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием", 8 октября квалификацию изменили на "пытки".

По данным следствия, 21 апреля в рамках уголовного производства по факту похищения электроэнергии для майнинга криптовалюты через оборудование Asic Bitmain Antminer правоохранители провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудования.

"В тот же день подозреваемые заставили гражданина прийти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, где наносили ему удары руками и ногами по различным частям тела. Пострадавшему причинили сильную физическую боль и моральные страдания", – говорится в сообщении.

Шестерым подозреваемым избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

В ГБР отметили, что 27–28 мая 2020 года следователи сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, четырем правоохранителям, а именно: