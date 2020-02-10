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В Николаевской облгосадминистрации прошли обыски

Обыски прошли в рамках расследования дела о незаконной передаче в аренду участка земли должностными лицами Николаевской облгосадминистрации.

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В Николаевской ОГА прошли обыски по делу о незаконной передаче в аренду участка земли
В Николаевской ОГА прошли обыски по делу о незаконной передаче в аренду участка земли
Фото: news.pn

Офис генерального прокурора совместно с Нацполицией и Службой безопасности провел обыски в помещении Николаевской облгосадминистрации в рамках расследования дела о незаконном завладении землей возле Днепро-Бугского лимана. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Уточняется, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году вышли за рамки своих полномочий и незаконно заключили договор аренды земельного участка площадью 157 га в акватории Днепро-Бугского лимана. В прокуратуре отметили, что распоряжаться такими участками может исключительно Кабинет Министров Украины.

Как пишет портал "Преступности.НЕТ", речь идет о земельном участке, который своим распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отдал в аренду на 49 лет ООО МП "Термінал – Укрхарчозбутсировина" для строительства порта. Участок расположен на территории нынешней Галициновской ОТО. Учредителем ООО МП "Термінал – Укрхарчозбутсировина" является Владимир Фалько, отец экс-депутата Николаевского областного совета Дмитрия Фалько.

После того как суд первой инстанции постановил о незаконной регистрации участка акватории фирмой семьи Фалько, губернатор Вадим Мериков заявил, что прокуратура препятствует инвесторам, и сказал, что намерен отстаивать строительство порта, инициированное семьей Фалько, сообщает "Преступности.НЕТ".

Издание отметило, что в мае 2018 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины отменил распоряжение Вадима Мерикова о передачи земельного участка в аренду ООО МП "Термінал – Укрхарчозбутсировина".

Теги: СБУ, Николаев, обыск, Нацполиция, Офис генпрокурора
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