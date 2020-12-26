Исторический максимум. Стоимость биткоина превысила $25,3 тыс.

Стоимость биткоина поднялась до $25,4 тыс. Предыдущий рекорд по цене криптовалюты был установлен 20 декабря.

Курс биткоина 26 декабря вырос до своего исторического максимума и составил $25,39 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

В течение дня стоимость криптовалюты выросла с $23,085 тыс.



Предыдущая рекордная цена за биткоин была зафиксирована 20 декабря, курс вырос до $24,1 тыс., 16 декабря, курс вырос до $20,8 тыс. Ранее максимальная цена была зафиксирована в 2017 году – тогда стоимость биткоина достигала $19,66 тыс.

Скриншот: coindesk.com

По информации Reuters, в 2020 году стоимость биткоина выросла более чем на 170% благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.

Агентство отметило, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.