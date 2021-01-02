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Биткоин вновь обновил исторический максимум, его стоимость превысила $31 тыс.

К 17.15 2 января по Киеву стоимость одного биткоина превысила $31 322.

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Биткоин продолжает дорожать
Биткоин продолжает дорожать
Фото: EPA

Стоимость криптовалюты Bitcoin 2 января обновила исторический максимум, по состоянию на 16.14 один биткоин стоил $31 337. Об этом свидетельствуют данные на криптовалютной бирже Coindesk.

К 17.15 по Киеву стоимость одного биткоина превысила $31 322.

В целом за сутки биткоин подорожал на 6,91%.

Скриншот: coindesk.com
Скриншот: coindesk.com

30 декабря курс криптовалюты установился на уровне $28,58 тыс., 27 декабря он составлял $27,59 тыс., 26 декабря – $25,39 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Bitcoin, биткоин, криптовалюта
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