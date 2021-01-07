Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина 7 января превысила $37 тыс. – это почти на $2 тыс. больше, чем днем ранее.

После обновления максимума биткоин несколько упал в цене

Фото: depositphotos.com

К утру 7 января стоимость криптовалюты Bitcoin обновила исторический максимум и достигла $37 739. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 12.52 по Киеву стоимость биткоина снизилась до $37 172. Предыдущий максимум – $35 751 – был зафиксирован 6 января. Cкриншот: coindesk.com

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.