Стоимость биткоина обновила исторический максимум

К утру 7 января стоимость криптовалюты Bitcoin обновила исторический максимум и достигла $37 739. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
По состоянию на 12.52 по Киеву стоимость биткоина снизилась до $37 172.
Предыдущий максимум – $35 751 – был зафиксирован 6 января.
Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.