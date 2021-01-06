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Стоимость биткоина превысила $35 тис. Это новый исторический максимум

Утром 6 января по Киеву стоимость биткоина достигла $35 751.

Биткоин снова подорожал
Биткоин снова подорожал
Фото: EPA

Стоимость криптовалюты Bitcoin к утру 6 января обновила исторический максимум и достигла $35 751. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Однако после обновления максимума стоимость криптовалюты несколько упала и колеблется в пределах $33,9–35 тыс.

По состоянию на 11.41 по Киеву стоимость биткоина составляла $34 054.

Скриншот: coindesk.com
Скриншот: coindesk.com

4 января биткоин подешевел на около 20% по сравнению с предыдущими сутками – до $28,1 тыс. Днем ранее его стоимость составляла $33 823.

30 декабря курс криптовалюты установился на уровне $28,58 тыс., 27 декабря он составлял $27,59 тыс., 26 декабря – $25,39 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Теги: история, Bitcoin, биткоин, криптовалюта
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