Биткоин установил новый рекорд, побив отметку в $48 тыс.

С начала февраля, по данным агентства Bloomberg, биткоин вырос на 40%.

Курс криптовалюты биткоин побил очередной рекорд и достиг отметки в $48,2 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Скриншот: coindesk.com

Как отмечает Bloomberg, рост криптовалюты последовал за объявлением американской компании по производству электрокаров Tesla об инвестировании $1,5 млрд в биткоин и его использовании в платежах. Всего с начала февраля, по данным агентства, криптовалюта выросла на 40%.

Как отметила Coindesk, с октября 2020 года стоимость биткоина выросла вчетверо. По словам экспертов, которых опросила эта криптовалютная биржа, многие инвесторы рассматривают биткоин в качестве защиты от возможной инфляции. Среди других причин подорожания криптовалюты называют падение индекса доллара США и рост спроса на биткоин (в том числе потому, что многие крупные сервисы, такие как PayPal, добавили поддержку криптовалют).

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.